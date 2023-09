Énergie : malgré une hausse de 20 % du prix, le bois reste très demandé

Durée de la vidéo : 2 min

Le prix du stère s'est envolé de 20 % en 2024. Il reste cependant plus économique que le fioul ou le gaz, et les délais de livraison s'allongent. Reportage en en Ille-et-Vilaine.

Daniel livre son bois dans la région rennaise depuis 30 ans. Cette année, la demande a augmenté, et il ne peut répondre à tous les appels. Son premier client de la journée, Francis Faisnel, a commandé cinq stères, soit environ 2 tonnes de bois. Le prix du bois a également augmenté, de 20 % en 2023. Au bout de la chaîne, c’est le client qui est touché. "Le producteur (…), il faut bien qu’il tronçonne, il faut bien qu’il travaille. Les charges augmentent…", observe toutefois Francis.

Demande en hausse et hausse du prix du fioul

Comment expliquer la hausse ? D’abord, la demande en bois, réputé plus économique que l’électricité. Francis dit ainsi avoir économisé "[entre] 200 et 300 euros" par an. Pour Daniel, le facteur clé est le prix du gasoil. "Je faisais des pleins de 1 000 litres de fioul, pour 800 euros environ avant la crise. Aujourd’hui je suis arrivé à payer 1 700, voit 1 800, 1 900 euros les 1000 litres", dit-il. Pour faire baisser la facture, son fournisseur a choisi de couper en partie les arbres dans la région. Le bois breton est cependant plus rare, et plus cher.