Aisne : un nouveau clip pour sauver la pharmacie de Marly-Gomont

Dans l’Aisne, c'est avec le sourire et beaucoup d'énergie que les habitants de Marly-Gomont tentent de sauver leur pharmacie. 17 ans après le tube éponyme, ces derniers ont repris le clip pour tenter de trouver un pharmacien.

Il avait révélé au monde l’existence de Marly-Gomont, dans l’Aisne. En 2006, Kamini rappait sa solitude rurale. Aujourd’hui, le village picard de 487 habitants cherche un pharmacien, et le fait savoir sur la même musique. La maire, Maryse Delache, a souhaité réagir. "Je leur ai suggéré de faire quelque chose, et donc la sage-femme a décidé de faire un clip, avec les petits moyens du bord, mais on est très heureux, parce que ça a bien fonctionné. Je crois qu’il y a plus de 13 000 vues", explique-t-elle.

La pharmacienne cherche un repreneur depuis trois ans

La pharmacienne, Maryvonne Horiot, qui part à la retraite à la fin de l’année, cherche un repreneur depuis déjà trois ans. Hélas, personne ne se bouscule. "C’est la ruralité en général qui n’intéresse plus les jeunes", déplore-t-elle. Le clip des habitants joue aujourd’hui avec humour sur le côté France profonde. Deux candidats sérieux se sont présentés au chevet de la ville.