Transports : vers un plan d'action de la SNCF contre les punaises de lit ?

A. Boutet, C. Sinz, C. Cuello, J. Duboz, O. Garrete, A. Canestraro

Le ministre des Transports réclame un plan d'action rapide à la SNCF, après de nombreuses plaintes contre la présence de punaises de lit dans les wagons des trains. Nos transports sont-ils vraiment infestés de ces insectes, qui prolifèrent à vitesse grand V ?

Sur les réseaux sociaux, les images circulent quotidiennement : des punaises de lit, dans les transports. Après les TGV et la présence de ces insectes dans plusieurs rames ces derniers jours, certains voyageurs se disent vigilants. "Quand on voit les soucis que ça cause si on en ramène chez soi, c’est sûr qu’on préfèrerait éviter", confie l’un d’eux.

Changement du protocole sanitaire de la SNCF

Contre les nuisibles, la bataille s’organise. Clément Beaune va convoquer les opérateurs de transport pour "rassurer et protéger" les usagers. Faudra-t-il modifier le protocole sanitaire de la SNCF ? Aujourd’hui, en cas de suspicion pendant un trajet, les voyageurs sont invités à quitter la voiture concernée. Les TGV sont traités tous les deux mois. En cas de forte présence de nuisibles, la rame est sortie du service commercial. La RATP, qui gère métros, bus et certains RER, a effectué une expertise, et dit ne pas avoir trouvé de punaises de lit dans ses matériels.