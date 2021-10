Alimentation : les produits du terroir se rebellent face à la notation du Nutri-Score

Le comté, le Mont d'Or et la saucisse de Morteau sont trois stars du terroir bientôt affublées du bonnet d'âne. La couleur du Nutri-Score pour ces aliments devrait se rapprocher du rouge. Pour le représentant de la filière Mont d'Or, mettre dans le même panier le Mont d'Or et un vulgaire soda est inadmissible : "On travaille sans aliment OGM, on travaille avec de l'herbe et du foin. On ne travaille pas avec des éléments fermentés. Nos produits ne contiennent aucun conservateur ni colorant."

" La notation caricaturale du Nutri-Score stigmatise des produits"

En étant classé en D ou en E, la possibilité de publicité ou encore la promotion d'un produit est très réduite. Le comté n'a pas tardé à réagir, ses représentants insistent sur le cahier des charges très contrôlé. "La notation caricaturale du Nutri-Score stigmatise des produits. Surtout des produits que l'on ne va pas consommer en grande quantité. Il ne faut pas qu'ils oublient que la portion est importante", rapporte Claire Legrand, membre de l'association des saucisses de Morteau et de Montbéliard.