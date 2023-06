Alimentation : les fruits et légumes français sont-ils trop chers cette année ?

La consommation de fruits et de légumes français est importante. Mais souvent, les prix des étiquettes font parfois le yo-yo, et les Français se tournent vers d’autres provenances. Le 13 Heures a mené son enquête.

Sur les étals d'un marché d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), les clients guettent les premiers fruits de saison français. C'est un prix un peu plus élevé qui fait parfois réfléchir. “J’achète la plupart du temps français si les prix me conviennent. Mais il arrive que les fruits espagnols soient nettement moins chers”, note un client. “C’est plus cher, mais bon... Des bons fruits, j'en profite”, s’amuse une cliente. Selon un primeur, les produits français sont toujours plus chers en début de saison, mais l’écart se réduit au cours de l’été.

Tous les fruits coûtent cher

Cette année, tous les fruits coûtent cher, peu importe la provenance. “Habituellement, l’écart des prix est du simple au double”, précise le primeur Marwane Abdelmoumene. De plus, les récoltes s’annoncent meilleures que l’an dernier, ce qui permet par exemple aux abricots de baisser leur prix de 21%. Les arboriculteurs espèrent désormais que la météo ne va pas gâcher le début de saison prometteur.