Agriculture : comment manger des fruits et légumes sans qu’ils nous reviennent trop cher ?

Les fruits et les légumes sont souvent un peu plus chers, notamment en début de saison. Mais est-ce vraiment le cas en général ? Le point avec Dorothée Lachaud, sur le plateau du 13 Heures.

Manger français est-il forcément plus cher ? “C’est souvent ce qu’on croit, mais ce n’est pas toujours vrai. J’ai fait le test ce matin du côté des supermarchés, sur le site d’une grande enseigne. La barquette de fraises rondes françaises est vendue à 2 euros 89 contre 2 euros 99 pour la même variété, venue d’Espagne. Pour les courgettes, le kilo bio français est vendu 3 euros 49, deux centimes de moins que son équivalent venu d’Europe”, note Dorothée Lachaud. La particularité de ces deux aliments est que ce sont deux produits de saison, qui ne sont pas cultivés dans des serres chauffées.

Plusieurs astuces pour faire baisser les prix

Il existe plusieurs astuces et bons plans pour économiser sur son panier de fruits et légumes. La première est “d’en acheter directement à votre voisin. Des plateformes comme ‘fruit and food’ permettent de vendre, donner ou acheter les fruits et légumes des jardiniers amateurs”, précise la journaliste. La seconde astuce est d’aller chercher les paniers antigaspi, “dans lesquels certains commerçants proposent des légumes ‘moches’. Les prix souvent bradés”, poursuit Dorothée Lachaud. La dernière possibilité est de chercher les cueillettes pas loin de son domicile.