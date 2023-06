Afrique : le lac Malawi, petit lieu de paradis pour les pêcheurs et les touristes

Le 13 Heures Découverte vous emmène toute la semaine à la rencontre des plus beaux lacs du monde. Ce mardi 13 juin, direction le lac Malawi, l’un des plus profonds de la planète. Il est aussi à cheval sur trois pays.

Les premiers rayons du soleil réchauffent petit à petit le lac Malawi, et encouragent les pêcheurs matinaux qui commencent leur journée. “On va aller chercher le filet, il y en a pour deux heures. Parfois, c’est difficile quand le lac est agité”, précise John Thomas, pêcheur. Le lac mesure 580 kilomètres de long et s’étend entre la Tanzanie, le Mozambique et le Malawi, qui lui a donné son nom. C'est l’un des lacs les plus poissonneux du monde, une richesse pour les pêcheurs, mais aussi pour les habitants sur les côtes. Ceux qui ne pêchent pas dans les villages sont en charge du séchage ou de la vente.

Le tourisme s’y développe

L'économie locale repose aussi sur le tourisme, qui se développe progressivement autour du lac, notamment sur l’île de Likoma, un petit paradis de 18 kilomètres carrés avec quelques hôtels. Depuis un an, Paul Juma peut vivre de sa passion : la cuisine. “Il y a une sorte d’harmonie sur l’île, avec un rythme de vie beaucoup plus calme”, souligne un touriste français. Pour profiter pleinement du lac, le groupe de touristes peut aussi profiter des fonds marins. Certaines espèces de poissons se trouvent uniquement dans ces eaux-là. Peu connu du grand public, le lac Malawi compte parmi les dix plus grands du monde.