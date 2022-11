Alimentation : le Nutri-score va évoluer

Depuis cinq ans, le Nutri-score, ce système d'étiquetage allant de la lettre A à E, indique la qualité nutritionnelle des produits. Depuis sa mise en place progressive et non obligatoire, cet indicateur a-t-il eu des conséquences sur notre manière de consommer ?

En cinq ans avec le Nutri-score, faire attention à son alimentation est devenu un jeu d’enfant. Afficher sur l’emballage de la plupart des produits, l’indice nutritionnel pèse sur le choix des consommateurs. "C’est E donc je ne prendrais pas", dit une femme à propos d’un paquet de biscuits. "On essaie d’avoir une alimentation équilibrée et donc ça a une importance pour nous dans le choix des aliments qu’on va acheter", explique un homme.



L’indice revu à la baisse pour certains produits

En cinq ans avec le Nutri-score, près de 60% des Français ont changé leurs habitudes alimentaires. Certains industriels revoient donc leurs recettes car afficher une bonne note booste les ventes des produits. Pour récompenser les aliments les plus sains, le calcul de l’indice évolue et sera revu à la baisse pour les viandes rouges, les plats préparés ou les céréales sucrées. Les poissons gras, huile, céréales complètes et certains fromages, eux, vont voir leur note s’améliorer. Le créateur de cet indice veut désormais voir le Nutri-score pénaliser les produits transformés.