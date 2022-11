Inde : à la découverte des ponts vivants du Meghalaya

Au nord-est de l'Inde, dans une forêt subtropicale, des hommes ont bâti des ponts pour traverser ces vastes espaces parfois accidentés. Des ponts vivants fabriqués grâce à des racines d'arbres, eux aussi vivants, tissés par la main de l'homme. Une technique unique au monde qui donne lieu à de véritables œuvres d'art.

Suspendus aux montagnes du nord-est de l’Inde, dans le décor mystique de l’État du Meghalaya, poussent depuis des siècles de curieux ponts faits de racines d’arbres entremêlés. Ces ouvrages ont été conçus par la main de l’homme. À 27 mètres au-dessus du sol, une famille est venue entretenir l’un d’eux. Construit il y a plus de trois siècles, le pont a été façonné à main nue, sans le moindre clou, juste avec des racines d’arbres qui ont poussé et se sont entrelacées. "Si on ne prend pas soin de ce pont, il va s’abîmer et pourrait disparaître", explique Kroli Khonglam, habitant du Meghalaya.



Indispensable pour les habitants de la région

Unique au monde, il y aurait en Inde plusieurs centaines de ponts vivants. Ils ont fait la renommée de la région. "C’est la première fois de ma vie que je vois une chose pareille. C’est un pont magnifique", s’exclame un touriste. Capable de supporter des dizaines de personnes à la fois et résistants aux assauts du temps, ces ponts sont indispensables pour les habitats de la région car ils permettent de relier les villages entre eux. Morning Star Khongthaw, de la Living Bridge Foundation, a ainsi créé une association afin de les préserver.