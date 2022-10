Inde : dans la plus grande forêt de mangrove au monde, des hommes victimes des tigres

FRANCE 2

Au cœur de la plus grande forêt de mangrove au monde, entre l'Inde et le Bangladesh, les femmes sont surnommées "veuves tigres", car leurs époux sont dévorés par des félins qui n'entendent pas se laisser chasser de leur territoire.

Aux confins de l'Inde et du Bangladesh, au cœur de la plus grande forêt de mangrove au monde, les femmes sont les victimes collatérales d'un conflit qui oppose les hommes à l'un des animaux les plus redoutables de la planète : le tigre du Bengale. Dans cette jungle, il règne en maître, et s'en prend de plus en plus aux humains. Certaines femmes ont ainsi perdu leur mari. On les appelle les "veuves tigres". Elles sont plus de 3 000 dans la région.

Un décès chaque mois

La pêche est l'un des seuls moyens de subsistance dans la région. Poussés par la pauvreté, les hommes n'ont d'autre choix que de s'aventurer dans la mangrove pour attraper quelques poissons, au péril de leur vie. Pour éviter les attaques, les autorités ont interdit l'accès à la jungle et l'ont entièrement clôturée. Mais cela n'empêche pas les hommes d'entrer. Les attaques sont si nombreuses qu'on dénombre un décès chaque mois sous les griffes des félins, et autant d'épouses qui se retrouvent laissées pour compte, et basculent dans l'extrême pauvreté.