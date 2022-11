Environnement : deux familles se sont lancées dans le défi zéro déchet

Chaque année en France, un habitant produit 354 kg d'ordures. Alors pour endiguer ce phénomène, des communes lancent des défis à leurs administrés. Exemple avec deux familles qui se prêtent à cet exercice.

Vivre sans produire de déchets, la famille Oger le fait depuis six ans tandis que la famille Martinico s’est tout juste lancée dans l’aventure il y a six mois. "On va à l’essentiel, c’est-à-dire qu’on achète par exemple des fruits et des légumes bruts, sans emballage", décrit Elsa Martinico, la mère de famille. Le défi de limiter ses déchets au maximum a été lancé à 50 familles par la métropole d’Aix-Marseille. Désormais, ils privilégient le vrac avec 20% d’économie sur la facture mais aussi quelques sacrifices.



Les poubelles ont réduit de moitié

Chez les Oger, on trouve aussi du vrac rangé dans des bocaux afin qu’il y ait le moins d’emballage possible. Pour limiter les déchets, cela commence dès le repas. Rien ne se perd : les épluchures de fruits et légumes sont directement recyclées. "Je donne les épluchures aux poules pour ne pas gaspiller et jeter à la poubelle", explique la petite Mia Oger. Chez les Martinico, après six mois d’expérience, les poubelles ont réduit de moitié. La prochaine étape est la fabrication de cosmétiques. Un virage déjà pris par la famille Oger qui réalise elle-même ses produits d’hygiène et d’entretien.