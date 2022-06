Alimentation : le jeûne intermittent, une bonne ou mauvaise idée ?

À midi, tous ses collègues vont déjeuner, sauf lui. Depuis trois ans, Philip Garnero, informaticien, s'est converti au jeûne intermittent, et préfère aller faire du sport pendant sa pause-déjeuner. Il a choisi de sauter des repas pour perdre du poids, et constate déjà 20 kilos en moins sur la balance. "Les premiers jours, c'est un peu dur, parce qu'on a la sensation de faim, mais c'est cyclique. Quand on habitue le corps à ne pas manger à certaines heures, au bout d'un moment, on a plus faim à ces heures-là", explique-t-il.



De vrais risques

Philip Garnero ne mange plus qu'un repas par jour. "Il faut un peu se forcer à choisir ce qu'il faut manger pour rester en forme", explique l'informaticien, en expliquant qu'il veille à bien manger des protéines, des fibres et des aliments avec des vitamines. Cependant, il y a de vrais risques avec le jeûne intermittent : carences, anorexie. "Il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire", prévient le docteur Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste.