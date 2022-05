Inflation : les Français adaptent leur consommation à la hausse des prix

L'inflation, qui atteint 5,2% au mois de mai, grignote le pouvoir d'achat des Français. Du transport à la construction en passant par l'habillement et l'alimentation, tout coûte plus cher. Comment s'adaptent-ils ?

Huit consommateurs sur dix estiment que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des derniers mois. Pour bon nombre d'entre eux, il a fallu s'adapter. Pas toujours simple, pour les clients comme les commerçants. Nordine Abalhadj, vendeur de vêtements, signale une période "très calme". "Il y a des priorités. Donc la nourriture, et nous on arrive beaucoup après, malheureusement", confie-t-il. Les Français rognent également sur le restaurant. Le menu entrée-plat-dessert n'est plus automatique, tout comme la fréquence des repas à l'extérieur.

Dans les supermarchés, la viande de bœuf et les marques ont moins la côte

Six Français sur dix ont même baissé leurs dépenses alimentaires. Dans les supermarchés, il se vend de moins en moins de bœuf et davantage de poulet, une viande moins chère. Au rayon pâtes, les grandes marques séduisent de moins en moins les consommateurs, qui préfèrent les marques distributeur. Le chiffre d'affaires des marques premier prix a augmenté de 8%, rien qu'au premier trimestre 2022. D'après les économistes, l'inflation s'installera au moins jusqu'à la fin de l'année en France.