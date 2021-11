Alimentation : la Dakatine, le beurre de cacahuète "made in France"

Le beurre de cacahuète, très apprécié des sportifs, est de plus en plus consommé en Europe. En France, la marque Dakatine est aussi discrète d'incontournable.

Dans les cuisines du restaurant "Les Chauvins père et fils" à Strasbourg (Bas-Rhin), un nouveau dessert est en préparation : une tartelette sablée au beurre de cacahuète. "C'est fabriqué à Strasbourg", assure le gérant, Yannick Bangratz. La Dakatine est en effet un beurre de cacahuète strasbourgeois, inventé et fabriqué au port autonome de la ville depuis 1952.



2 400 tonnes vendues chaque année

Les cacahuètes sont d'abord torréfiées dans des fours à haute température, avant d'être broyées. La recette originale de la Dakatine n'a pas changé depuis 70 ans : 97% de cacahuète, une pincée de sel et de l'huile de palme. Les Moulins Advens produisaient la Dakatine tranquillement, presque discrètement. "On n'en sait pas beaucoup plus, comment la marque est née, le petit garçon [sur le packaging] reste un mystère aussi", reconnaît Marie Lauler, la responsable marketing de Moulins Advens. La Dakatine est malgré tout une des marques de beurre d'arachide les plus connues en France. 2 400 tonnes sont vendues chaque année.