Alimentation : face à la hausse du prix des matières premières, la filière agroalimentaire cherche des produits de substitution

Dans une entreprise de Longueil-Sainte-Marie (Oise) qui fabrique des chips, les immenses bidons d'huile de tournesol sont indispensables, et désormais ultra précieux. Avec la guerre en Ukraine, premier pays producteur de cette huile au monde, cette matière première pourrait manquer d'ici quelques mois. Face à cet avenir incertain, l'entreprise envisage de trouver des produits de substitution, et donc de modifier sa recette.



En six mois, le beurre a augmenté de 20%

À Colombelles (Calvados), ce sont d'autres matières premières qui inquiètent dans une biscuiterie. Depuis six mois, les prix des œufs, de la farine et du sucre ont augmenté de 15%. Celui du beurre a connu une hausse de 20%. Seule concession dans la biscuiterie pour faire des économies : la vanille ne vient plus de Tahiti, mais de Madagascar. Chaque détail est traqué pour réduire la facture, jusqu'à l'emballage. Grâce à ses efforts, et à quelques centimes d'euro d'augmentation sur ses produits, la biscuiterie de 26 salariés est pour l'instant à l'équilibre.

