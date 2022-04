Pénuries : face à la raréfaction de l'huile de tournesol, certains restaurateurs se tournent vers la graisse de bœuf

À Limoges (Haute-Vienne), dans les rayons d'un fournisseur et grossiste alimentaire pour les professionnels de la restauration, l'huile de tournesol en bidon de 25 litres est en rupture de stock. "Vis-à-vis de nos clients, on les rationne, malheureusement, pour pouvoir assurer le service à un maximum de clients", confie Michaël Brethot, gérant de l'enseigne spécialisée. 80 % de la production mondiale d'huile de tournesol vient d'Ukraine et de Russie. Le litre d'huile de tournesol a augmenté de 17 % en seulement quelques semaines, ce qui pourrait faire grimper la note des amateurs de frites.

De la graisse de bœuf pour la friture

Certains restaurateurs ont trouvé une alternative : la graisse de bœuf. "On a été prévenus par nos fournisseurs il y a un peu plus d'un mois, qui nous ont invités à ne pas surstocker pour éviter de provoquer la pénurie plus rapidement. On a anticipé, supprimé tous nos plats à base de friture et on est passé sur la graisse de bœuf, pour pouvoir conserver nos frites à la carte", explique Léo Semblat, gérant d'un restaurant.