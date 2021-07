Alimentation : comment choisir son melon, mode d'emploi

Pour vous aider à choisir vos produits de saison, France 2 vous propose chaque lundi un nouveau rendez-vous dans son JT du 13 Heures. En plateau, ce 12 juillet, Maeva Damoy vous explique comment bien choisir son melon, ce produit apprécié des Français que vous pouvez retrouver sur tous les marchés avec l'arrivée des beaux jours. "Le premier réflexe à avoir, c'est de prendre toujours le plus lourd, de le sous-peser, parce que ça sera la garantie qu'il est le plus sucré, car le sucre pèse", explique la journaliste.

"Un bon melon a toujours 10 tranches"

Quid de l'odeur ? "Oui, elle doit être agréable. Elle ne doit pas être trop forte." Attention cependant, il faut sentir son "pécou", le pédoncule. "Et il faut regarder s'il est craquelé, s'il se détache facilement", note Maeva Damoy. "Enfin, le dernier détail, c'est qu'un bon melon a toujours 10 tranches et plus elles sont marquées, plus le melon sera bon." En entrée ou en dessert, nous n'avez plus qu'à le déguster.