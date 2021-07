Pourquoi les prix des fruits et légumes s'envolent

Avec la hausse des températures, il y a comme une impression de coup de chaud sur les étiquettes des fruits dans les étals. Des cerises à 13,90 euros, des pêches qui rougissent à près de 7 euros... Le gel a eu raison des producteurs. Certains tarifs ont augmenté de 20% sur les fruits de saison. Mais la crise a parfois bon dos : les abus ne sont pas rares pour autant.

Faire avec les légumes de saison

Pourtant, chez un producteur où s'est rendue l'équipe de France 2, certains légumes poussent à foison, comme le concombre. Et ce, en dépit des caprices de la météo. Sur les concombres, "on a du volume. Et en prix, je suis déjà en dessous des années précédentes", confie Florent Sassé, maraîcher bio à Toulouse (Haute-Garonne). Des prix moins élevés sont également observés du côté des courgettes. Pour certains fruits et légumes encore un peu coûteux, le consommateur doit apprendre à patienter, car ce n'est pas encore la saison. C'est notamment le cas des tomates. Inutile donc d'acheter des légumes hors de prix, synonymes de hors-saison. Le mieux est encore de comparer les étiquettes.