Commerce : les prix augmentent face à la pénurie de fruits d'été

Harry Temam, primeur parisien qui privilégie les produits français, a du mal à trouver des cerises cette année. Sur son étal, seules des fraises de Sologne, à 7,95 euros les 500 grammes. Face à la pénurie, devra-t-on payer tous les fruits d'été plus cher cette année ? Dans la Drôme, chez Geoffroy Vossier, un arboriculteur qui cultive des abricots et des cerises, on ne trouve pas de fruits à cette période de l'année. En temps normal, les branches croulent sous une récolte abondante. "Le gel a complètement anéanti la récolte 2021", lance-t-il.

20 à 30 % d'augmentation sur tous les fruits

Seules les fraises élevées sous serre ont survécu : elles sont vendues 10% plus chères que prévu. Selon le professionnel, tous les fruits d'été vont augmenter de 20 à 30%. Les fruits espagnols et italiens ont aussi été touchés par les intempéries. Pour faire diminuer la facture, il existe quelques astuces. "Acheter en direct, sur les marchés ou chez les producteurs, permet de faire des économies car il n'y a pas d'intermédiaire", rappelle le journaliste Julien Duponchel. Faire des bonnes affaires reste également possible dans certaines enseignes qui commercialisent des fruits et légumes dits "moches", 20 à 30% moins chers.