Alimentation : Comment bien choisir ses prunes ?

"Bouder les prunes trop fermes", c'est le premier conseil donné par le journaliste Julien Duponchel. Pourquoi ? "Car elles manquent de maturité et ne seront pas aussi juteuses qu'elles le devraient." Lors de la sélection du fruit en magasin, la prune doit être "souple sans être complètement molle", poursuit le journaliste. Concernant son aspect, "il ne faut pas qu'il y ait de taches" Au contraire, si vous observez un petit voile blanc sur la prune, "pas d'inquiétude, c'est signe de fraîcheur."

Plus de 400 variétés de prunes

Chaque année, les Français consomment en moyenne un peu plus d'un kilo par personne. Et il y en a pour tous les goûts : "Les reines-claudes dans le Sud, les mirabelles et les quetsches qui poussent dans le Grand Est, et enfin les prunes d'ente qui servent à produire les pruneaux d'Agen." Il existe plus de 400 variétés de prunes sur les marchés.



Une idée de recette ? "Vous pouvez les consommer en sucré ou en salé", ajoute le journaliste. En tarte au dessert ou en accompagnement d'un plat salé. "La prune se marie avec beaucoup de viande, rôti de porc, lard fumé, il faut aimer le sucré-salé."