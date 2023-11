Alimentation : à 60 ans, la purée Mousline veut se réinventer

Durée de la vidéo : 3 min

C'est un produit 100 % français qui fête cette année ses 60 ans : la purée Mousline, un des premiers produits instantanés, qui a aussi changé les habitudes de cuisine des Français.

La purée au goût d’enfance fera-t-elle bientôt grand retour dans nos assiettes ? Un peu d’eau ou de lait, quelques flocons : voici la purée Mousline, quelque peu passée de mode pour certains consommateurs. Et pourtant à ses débuts, en 1963, la purée marque une petite révolution dans les assiettes, avec des slogans qui restent en tête et la promesse de libérer du temps aux femmes. À l’époque, elles sont de plus en plus nombreuses à concilier vie professionnelle et tâches ménagères.

20 millions d’euros pour moderniser l’usine

60 ans plus tard, les arguments de vente ont changé, mais dans l’usine historique de la marque en Picardie, on croit au retour de la purée en flocons. Un fonds d’investissement français vient de racheter Mousline au géant Nestlé et va investir 20 millions d’euros pour moderniser le site. Les repreneurs misent tout sur les attentes des consommateurs, à commencer par un approvisionnement local.

Pour rompre avec l’image de produits ultra-transformés, la recette a été modifiée avec des ingrédients simples. Pour la première fois depuis 30 ans, l’entreprise voudrait augmenter sa capacité de production. Reste à reconquérir les consommateurs avec la promesse d’une cuisine industrielle mais bon marché. Selon les calculs de Mousline, une assiette revient à 22 centimes.