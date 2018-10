Val-de-Marne : les professeurs refusent de faire cours à cause de la présence d'amiante

L'amiante est un isolant interdit dans les constructions depuis 1997 en France à cause des cancers qu'il peut provoquer. Pourtant, souvent utilisé auparavant, il est toujours fortement présent dans certains bâtiments. Dans le Val-de-Marne, des professeurs refusent de faire cours depuis une dizaine de jours afin de protester contre l'amiante présent dans leur établissement. "La grande majorité des salles contient de l'amiante au-dessus des faux plafonds", explique un enseignant du lycée Georges Brassens.

L'amiante se retrouve partout

"On est à 1 500 mètres carrés d'amiante par étage", appuie une de ses collègues. Enseignants, élèves et parents ont rejoint vendredi 12 octobre un long cortège, car le cas du lycée Georges Brassens n'est pas isolé. L'amiante a été massivement utilisé dans la construction des établissements scolaires avant 1997, et se retrouve partout, parfois même dans l'atmosphère quand elle s'effrite.

