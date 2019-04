Mediator : près de 115 millions d'euros d'indemnisation versés par Servier

Utilisé comme coupe-faim, le Mediator a fait des milliers de victimes. Face à ce scandale de santé publique, le laboratoire Servier a fait savoir qu'il a versé près de 115 millions d'euros à 3 075 patients. C'est la pneumologue Irène Frachon qui a révélé les pathologies cardiaques graves provoquées par ce médicament. "Ça a été un combat qui a duré sept ans pour obtenir des indemnisations correctes pour ces gens-là et c'est une satisfaction", indique le médecin.

4 000 nouvelles victimes

En septembre s'ouvrira un procès pénal et la partie civile compte déjà 4 000 nouvelles victimes. "On parle d'homicides involontaires, de blessures involontaires, d'escroqueries, d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché", annonce Me Charles Joseph-Oudin, avocat des parties civiles. En France, on estime à 10 000 le nombre de patients victimes du médicament.

