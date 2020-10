"Vous avez un président immunisé" : Donald Trump veut refaire son retard dans la course à la présidentielle américaine

Donald Trump en campagne pour la présidentielle depuis la Maison Blanche à Washington, le 10 octobre 2020. (MANDEL NGAN / AFP)

Donald Trump est prêt à relancer sa campagne pour la présidentielle américaine. Il se dit guéri et "immunisé" du Covid-19 : il va beaucoup plus loin que son médecin, qui a publié un communiqué officiel samedi pour dire que le président n'était plus contagieux, mettant fin à son isolement obligatoire, mais sans préciser si le test est négatif ou positif. Un secret bien gardé.

Sur Twitter, Donald Trump claironne qu'il ne peut plus attraper le virus et qu'il ne peut pas le transmettre. Un message signalé par le réseau social, qui a estimé qu'il véhiculait des informations trompeuses.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

Mais Donald Trump veut faire oublier la séquence hôpital, les signes de faiblesse. Il va de l'avant et il s'emploie à vendre l'image du président au meilleur de sa forme, par exemple sur Fox News, dimanche. "Il semble que je sois immunisé pour, je ne sais quoi, peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie... explique Donald Trump. Vous avez un président qui n'est pas obligé de se cacher au sous-sol comme son adversaire. Vous avez un président immunisé."

Donald Trump fait référence à Joe Biden, qui, depuis longtemps, a quitté le sous-sol de sa maison où il avait installé un studio de télévision pendant le confinement. Aujourd'hui, il fait campagne sur le terrain, en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Et cela fait aussi partie de son message politique. Mais là aussi, Donald Trump a encore quelque chose à dire. Il relève que Joe Biden à toussé "d'une manière horrible" lors de son déplacement à Las Vegas, vendredi. Depuis le 1er octobre et l'annonce du test positif de Donald Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de test Covid, toujours négatifs jusqu'à maintenant.

L'agenda chargé pour le président sortant. Lundi soir, il va renouer avec son public à Sanford, en Floride. Demain, il se rend en Pennsylvanie, mercredi dans l'Iowa, jeudi en Caroline du Nord. Et Joe Biden, lui, continue de tracer sa route avec des événements de campagne qui évitent la foule. Lundi, il est dans l'Ohio. Le démocrate a toujours une avance confortable de 10 points dans les sondages nationaux et fait également la course en tête au niveau des intentions de vote dans plusieurs Etats clés. La présidentielle américaine, c'est dans 22 jours.