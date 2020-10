Présidentielle américaine : Barack Obama en première ligne dans la campagne pour faire gagner les démocrates

Convention nationale du parti démocrate où l'ancien président américain Barack Obama s’est exprimé depuis Philadelphie en Pennsylvanie. (DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION / AFP)

L'ancien président des États-Unis fait campagne pour les démocrates : Barack Obama est attendu en Pennsylvanie, un État très disputé dans la course à la Maison Blanche. Donald Trump l’avait raflé de justesse en 2016, devançant Hillary Clinton de 44 000 voix seulement... Aussi, l’enjeu est de taille, les démocrates ne veulent pas voir l’histoire se répéter et quoi de mieux qu’un ancien président, toujours très populaire chez les militants pour faire le travail. Barack Obama se rend à Philadelphie avec ce meeting en mode "drive-in" à cause de la pandémie de Covid-19.

Les partisans sont donc dans leurs voitures, et Barack Obama à bonne distance. L’ancien président des États-Unis est en première ligne dans cette campagne alors qu’il brillait avant par son absence. Il était très discret ces dernières années et ces derniers mois en particulier. Officiellement, il terminait ses mémoires, qui seront publiées après l’élection, mais dans la dernière ligne droite avant le 3 novembre, Barack Obama vient épauler Joe Biden, celui qui a été son vice-président pendant huit ans.

Un réquisitoire contre Trump lors de la convention démocrate

En août , il avait pris la parole, toujours à Philadelphie, pendant la convention démocrate, l'une des rares fois où il s’est exprimé publiquement pour livrer un réquisitoire contre Donald Trump, le plus sévère depuis quatre ans. "J’ai espéré pour le bien de notre pays que Donald Trump prenne son rôle au sérieux, qu’il ressente le poids de la fonction mais il ne l’a jamais fait, a asséné Barack Obama. Il a traité la présidence comme une émission de télé-réalité de plus, pour attirer sur lui l’attention dont il a tant besoin. Donald Trump n’est pas à la hauteur de cette fonction parce qu’il en est incapable. Ce qui est en jeu maintenant, c’est notre démocratie."

Barack Obama ne se contente pas d’aller sur le terrain, il est aussi en campagne à travers toute une série de clips de campagne pour les élections sénatoriales qui se déroulent en parallèle de la présidentielle. Les Américains renouvellent un tiers du Sénat où les républicains ont une courte majorité avec 53 sièges et la course est très serrée dans plusieurs États. À Philadelphie, Barack Obama doit s’adresser aux habitants de la Pennsylvanie pour les encourager à voter le plus tôt possible et la presse locale évoque également un message particulier de l’ex-président en direction des électeurs noirs. Mais le plus important, c’est Barack Obama qui occupe le terrain, quand l’actuel candidat Joe Biden, lui fait une pause avant le prochain débat contre Donald Trump à Nashville. Donald Trump qui continue sur sa lancée, enchaîne les meetings, il est mercredi en Caroline du Nord.