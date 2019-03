Vous en parlerez aujourd'hui. En Chine, Karl Marx devient le héros des enfants

Karl Marx, dans le dessin animé chinois "Le leader". (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)

Depuis quelques années, le pouvoir chinois opère une reprise en main idéologique du pays. Karl Marx est à la mode dans des jeux TV, des chansons et maintenant un dessin animé. Entre milliardaires et théories marxistes, la Chine n'y voit aucune contradiction. Le leader, tel est le nom du dessin animé que vient de lancer officiellement le pouvoir chinois sur une plateforme de vidéo en ligne très populaire dans ce pays appelée Bilibili. Le leader narre les aventures de Karl Marx. L’auteur du Capital, celui qui a conceptualisé la lutte des classes, est désormais l’égal de Sangoku de Dragon Ball Z, le copain de Bob l’Éponge, le genre d’homme qui n’hésite pas à dire :"Pikachu de tous les pays unissez-vous !"

Avec cette nouvelle création, le pouvoir chinois veut rendre le philosophe plus attractif pour les plus jeunes, en s’inspirant même du trait des mangas japonais. Quelle image a-t-on de Marx ? Des cheveux blancs, une belle barbe, un ventre bien avancé, voilà le portrait auquel nous sommes habitués. Dans Le leader, c’est un autre homme. Toujours au XIXe siècle, il est grand, élancé, romantique au look de dandy perdant son regard dans les reflets de l’Elbe et il est toujours sympa, Karl. Un dessin animé qui se concentre sur ses jeunes années, il est amoureux et intellectuel. Et d’ailleurs si vous vous demandez, tiens mais quel est le son de sa voix , La voici :

Etonnant retour en grâce du penseur du communisme en Chine. Un pays où vivent 475 milliardaires, où la doctrine du parti est devenu "Enrichissez-vous !" où l’on préfère les pages saumon du Figaro à l’Humanité... Mais il faut parfois revenir à la base. Le président Xi Jinping a fait du marxisme une cause nationale et une reprise en main nationale également. Il a appelé les membres du bureau politique du PC chinois à s’en inspirer.

À la télévision, il y a régulièrement des jeux pour tester ses connaissances. Un programme consistait à débattre des théories économiques très librement puisque le nom de l’émission était : Marx a raison. Récemment, la presse officielle chinoise saluait une version enfantine du Capital pour les 8-14 ans. Bref, Marx est très tendance en Chine alors que dans son pays natal, l’Allemagne, le gouvernement est obligé de classer les dernières statues du philosophe pour ne pas qu’elles soient déboulonnées par les autorités municipales. La Chine encourage toujours ses citoyens au business mais avec la discipline marxiste, une véritable schizophrénie idéologique ? Acheter un portable Huawei aide-t-il à se libérer des chaînes de l’oppression bourgeoise ? Un slogan révolutionnaire… pour la publicité.