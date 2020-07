Une journée mondiale des compétences des jeunes : qualifiés mais fragilisés par la crise sanitaire

Deux jeunes apprentis font leur rentrée au campus des services de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

La journée des compétences des jeunes, créée par l'ONU en 2015, met en avant la formation des moins de 25 ans et leur extrême fragilité sur le marché du travail.

Cette année, le contexte est exceptionnel. La pandémie de coronavirus a brutalement fermé le robinet des embauches et mis un coup d’arrêt aux formations. Selon l'Unesco, plus de 60% de la population étudiante à travers le monde a vu son apprentissage interrompu, sans être compensé par l’enseignement à distance.

Ce 15 juillet, des conférences virtuelles sont organisées sur tous les continents et dans toutes les langues. Via les réseaux sociaux, les jeunes partagent leur expérience et s’encouragent à garder espoir.

Un jeune sur six a perdu son emploi

Puisqu’ils sont moins diplômés, moins expérimentés, surreprésentés dans l’intérim ou le secteur informel, les représentants de cette tranche d'âge forment, comme à chaque crise, la variable d’ajustement du marché du travail.

Dans la zone OCDE, le chômage des 15-24 ans a bondi en moyenne à 17,6%. Il y a évidemment d’énormes disparités : en Grèce et en Espagne, le chiffre grimpe à 33%.

Ce n'est pas un choc temporaire. C'est une cicatrice permanente, qui vous marque pendant des décennies. Guy Rider, directeur général de l’OIT

D'après l’Organisation internationale du travail (OIT), sur la planète, un jeune sur six a perdu son emploi depuis le début de la pandémie.

“Before doing the course I was in and out of school. I haven’t been to school in a while. Doing #HandBrakeTurn, I learned how to do basic mechanics. Now I want to focus on school, and get a job working on cars." ~ Jesse, 16. Find out more: https://t.co/5ULjpZJHxZ #wysd #wysd2020 pic.twitter.com/5hHdrQCZUr — Concern Australia (@ConcernAust) July 14, 2020

Pour Guy Ryder, directeur général de l’OIT, nous devons faire attention à ne pas créer de "génération sacrifiée" : "Lorsqu’un jeune reste en-dehors du marché du travail pendant une assez longue période, un an ou plus, les conséquences se font sentir tout au long de sa vie professionnelle. Nous devons faire du retour à l’emploi des jeunes notre priorité, ne pas les laisser sur le côté."

#COVID19 risks creating a 'lockdown generation' of young people.



Our latest data shows more than 1 in 6 young people, in jobs before the crisis, are no longer working.



The 4th Monitor also shows testing and tracing will make return to workplaces easier: https://t.co/bfw8R0XcNL pic.twitter.com/LNnMBRXHbI — Guy Ryder (@GuyRyder) May 27, 2020

Pour limiter la casse, les gouvernements promettent un peu partout, comme en France, des plans de soutien à l'embauche des apprentis et des dispositifs exceptionnels d'exonération de charges pour favoriser l'emploi des jeunes, en particulier les moins qualifiés. L'objectif : ne surtout pas créer de bombe sociale à retardement.