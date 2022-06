Jubilé de platine de la reine Elizabeth II : comme au Royaume-Uni, les monarchies se portent bien dans le monde

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

La reine d’Angleterre, qui célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de son règne, est certes la doyenne et la plus médiatisée des têtes couronnées, mais elle est loin d’être la seule à régner.

La reine Elizabeth II fête à partir du jeudi 2 juin son jubilé de platine, qui correspond à son 70e anniversaire de règne. Pendant quatre jours, des célébrations sont prévues dans tout le Royaume-Uni. Mais la plus célèbre des têtes couronnées n'est pas la seule monarque en activité. Si on inclut toutes les formes de régime monarchique, 44 pays sont concernés dans le monde, soit un peu plus de 20% de la planète. Ce chiffre est assez stable.

On trouve tout autour du globe à la fois des rois, des émirs, des sultans (comme à Oman, dans le golfe Persique), les empereurs (comme au Japon) ou les cas particuliers comme le Vatican car le pape est une forme de monarque. Ce chiffre de 44 pays prend également en compte les 15 pays qui appartiennent au Commonwealth puisque tous ont pour souveraine la reine d’Angleterre.

L'Europe, continent qui compte le plus de têtes couronnées

L'Europe est le continent qui possède le plus de monarchies, avec 11 régimes au total, dont six dans l’Union européenne (la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Suède et l’Espagne). Mais en Europe, on parle de monarchies constitutionnelles, où le souverain n’a pas à proprement parler de pouvoir politique. Dans tous ces pays, il y a parallèlement un gouvernement démocratiquement élu qui conduit les affaires du pays.

La situation est assez différente au Moyen-Orient et en Asie, les deux autres régions du monde les plus concernées. On y trouve beaucoup de monarchies quasi-absolues, où le souverain concentre tous les pouvoirs. Les cas emblématiques sont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou le Qatar. Le pouvoir du monarque est également central au Maroc.

Après Elizabeth II, le sultan de Bruneï et la reine du Danemark

En dehors de la reine Elizabeth, d’autres souverains sont au pouvoir depuis très longtemps. C’est elle la doyenne avec ses 70 ans de règne. Le suivant, c’est le sultan de Bruneï, 54 ans au pouvoir. Bruneï, est tout un tout petit territoire à la pointe de Bornéo, en Indonésie : 5 000 km² mais beaucoup de pétrole donc beaucoup de richesse. Hassanal Bolqiah a 76 ans et tous les pouvoirs : sultan, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Finances, etc. Il est richissime à un temps d’ailleurs été classé homme le plus riche de la planète. Son palais fait trois fois la taille de Buckingham et est passionné par les voitures : il en possède plus de 5 000.

Vient ensuite la reine Margrethe II du Danemark : elle a 81 ans et trône depuis 50 ans. C’est une monarchie constitutionnelle, comme au Royaume-Uni. Ell est un personnage : artiste à ses heures, poète, dessinatrice et peintre, passionnée d’archéologie, polyglotte, mariée à un Français, première femme à monter sur le trône au Danemark après 1 000 ans de règne sans partage des hommes...

Enfin il faut citer le cas du roi Sobhuza II du Swaziland en Afrique. S'il n’est plus de ce monde, il a régné 82 ans, jusqu’en 1982, soit 12 ans de plus que la reine Elizabeth II. C’est le record absolu. Il avait été couronné seulement six mois après sa naissance !

Des fissures dans le Commonwealth

Toutes ces monarchies tiennent le coup, soit parce que ce sont des régimes absolutistes où la contestation est interdite, soit parce que les monarques sont populaires, comme c’est le cas en Angleterre et dans l’Europe du Nord. Il y quand même des endroits où ça gronde, comme en Thaïlande ces dernières années.

Il y a également le cas particulier du Commonwealth, ces 15 pays relevant de l’autorité de la reine d’Angleterre. Là, il y a des fissures. À l’automne 2021, la petite île de la Barbade, dans les Caraïbes, a pris ses distances et est devenue une République. Plusieurs autres pays commencent à s’interroger : d’autres îles des Caraïbes et des pays plus grands comme le Canada ou l’Australie. Ils restent aujourd’hui fidèles à Elizabeth II, mais ce sera peut-être différent avec son successeur.