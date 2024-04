Guerre en Ukraine : le déblocage des 61 milliards d'aides américaines sera décidé le 20 avril

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'avait annoncé le 2 avril 2024 lors de sa visite à Paris, le vote de la Chambre des représentants concernant le déblocage des aides à Taïwan, Israël et surtout à l'Ukraine, aura lieu à la fin des vacances parlementaires. On y est, la procédure se fera samedi 20 avril.

Les autorités ukrainiennes retiennent leur souffle car, comme a prévenu le patron de la CIA jeudi, sans cet argent l'Ukraine pourrait perdre la guerre contre la Russie d'ici la fin de l'année 2024. Vladimir Poutine pourrait également être en mesure de dicter les termes d'un règlement politique, a-t-il ajouté.

Un moment charnière pour le conflit en Ukraine

Bill Burns, le patron de la CIA, a même donné pour exemple de cette urgence une description saisissante du manque de munition. Imaginez deux brigades, soit environ 4 000 hommes, qui ne disposent pour se défendre, par jour, que de 15 obus d'artillerie et de 42 obus de mortier. Cela donne une idée de la situation sur le terrain. Lorsque vous êtes sur la ligne de front, que vous entendez les obus tomber et que vous voyez les militaires ukrainiens incapables de riposter par manque d'armes et de munitions, vous êtes saisis par le courage de ces hommes, qui malgré tout résistent et affrontent leurs ennemis avec les moyens du bord.

Mais à cette urgence militaire sur le terrain ukrainien vient s'ajouter une urgence politique liée aux élections américaines qui approchent. En novembre 2024, les élections auront lieu et Joe Biden ne sera peut-être plus président après janvier 2025, si on retient la date de la passation de pouvoir.

En résumé, soit Joe Biden gagne les élections de novembre et on peut imaginer que le soutien américain pour l'Ukraine perdurera, soit le président sortant perd les élections et ce sera le saut dans l'inconnu, car Donald Trump entretient le flou.

Le soutien incertain du prochain président élu aux États-Unis

Ses dernières déclarations sont très ambiguës. Sans s'opposer directement au texte, Donald Trump a estimé ces derniers jours que les États-Unis devaient "arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés". Avec l'enveloppe à venir, les Américains auront déboursé plus 160 milliards pour cette guerre et, visiblement, Donald Trump estime que c'est assez. Il trouve d'ailleurs que les Européens n'en font pas assez, si l'on en croit son message lancé sur son réseau social : "Bougez-vous l'Europe". On se souvient aussi de ses menaces sur le rôle de l'Otan et sur le fait que l'organisation ne garantirait plus forcément la protection des Européens face à la Russie.

Le vote de samedi peut donc véritablement changer la face du monde, ou tout du moins la face de l'Europe. Autant dire qu'il sera scruté avec attention et notamment par le premier concerné, le président ukrainien, qui sait que son avenir va se jouer là.