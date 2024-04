Frappes de l'Iran contre Israël : l'État hébreu bénéficie d'aide "que nous refusons aux Ukrainiens", selon un historien

"Israël bénéficie d'un soutien porté à bout de bras par l'appareil militaro-industriel américain", explique dimanche 14 avril sur franceinfo Cédric Mas, historien militaire. Il affirme que l'État hébreu a reçu "des livraisons allemandes, britanniques et françaises puisque le représentant de l'armée israélienne a confirmé que de l'aide française avait, elle aussi, été importante en la matière." La France a contribué à "la surveillance de la zone" lors de l'attaque de l'Iran contre Israël, a appris franceinfo de source militaire française.

"L'aide occidentale massive réorientée vers Israël"

Un soutien hors norme pour Israël, "l'aide occidentale à Israël a été multipliée entre 10 et 30 depuis le 7 octobre 2023" d'après lui. Une générosité pourtant "que nous refusons aux Ukrainiens au même moment. Les difficultés en Ukraine aujourd'hui sont la conséquence directe de l'attaque du 7 octobre et de la réorientation de l'aide occidentale massive vers Israël", détaille Cédric Mas.

"C'est vraiment lié à des choix politiques au plus haut niveau qui ont été faits et qui mériteraient peut-être d'être discutés, surtout si Benjamin Netanyahou n'écoute pas les conseils de modération de la communauté internationale et de ses soutiens et choisit l'escalade."