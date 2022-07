Guerre en Ukraine : la délicate position de l’Inde, qui ne peut ni déplaire à Moscou, ni froisser ses partenaires occidentaux

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

La guerre en Ukraine a bouleversé la donne diplomatique et modifié les équilibres géopolitiques. L'Inde, par exemple, est en position délicate : ce pays émergent doit tenter de conserver de bonnes relations avec les Occidentaux, sans pour autant déplaire à la Russie, c'est à dire, sans condamner formellement l'invasion de l'Ukraine.

Si la diplomatie indienne refuse de prendre parti contre le Kremlin dans le conflit en Ukraine, c'est d'abord pour des raisons militaires : la liste du matériel fourni à l'Inde par Moscou est impressionnante. On y trouve 3 500 chars d'origine russe, fabriqués en Inde sous licence, dont une majorité de vieux T72, mais aussi des avions de combat MIG21, MIG 29 et Sukhoï. Des équipements lourds achetés à la Russie depuis des décennies et que l'Inde a besoin d'entretenir pour protéger ses frontières avec la Chine et le Pakistan. Plusieurs contrats sont en cours : des systèmes anti-aériens S400 et des navires de guerre. Certes, l'armée indienne a d'autres fournisseurs, dont la France avec les "Rafale" et aussi les Etats-Unis.

La pression occidentale n’est pas suffisante pour lever l’ambiguïté

Mais les pressions occidentales n'ont pas convaincu l'Inde de se rallier sans ambigüité à la cause ukrainienne. "Depuis le début de l'agression russe en Ukraine, la posture indienne est d’une grande retenue sur le plan diplomatique, explique Isabelle Saint-Mezard, maître de conférences à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris VIII. Les Indiens refusent de critiquer la Russie. Ils ont fait l’objet de pressions de la part des Etats-Unis et des Européens mais n’ont pas cédé. Ce sont eux qui ont dû prendre acte que les Indiens ne changeraient pas leur position vis à vis de la Russie."

Autre motif de la frilosité de l'Inde dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine : son approvisionnement en énergie. L'économie indienne dépend à 80 % des importations pour sa consommation de pétrole. New Dehli entend bien profiter de l'embargo occidental sur l'or noir venu de Russie pour se fournir à bas prix. Le charbon russe intéresse également les Indiens. Ces données contraignent la diplomatie indienne. La récente invitation au G7 fin juin du premier ministre indien ne l'a pas fait changer d'avis. Narendra Modi, le Premier ministre indien, condamne la guerre mais pas la Russie.