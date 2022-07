DIRECT. Guerre en Ukraine : l'Europe doit s'affranchir des livraisons de gaz russe "dès que possible", assure le ministre tchèque de l'Energie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence.

: "La guerre du gaz de Poutine contre l'Europe est une continuation directe de sa guerre contre l'Ukraine. Partout où il peut faire mal, il le fera."



Alors que Gazprom annonce une nouvelle réduction des livraisons de gaz, le ministre des Affaires étrangères ukrainien prévient sur Twitter que Vladimir Poutine risque d'utiliser "chaque dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie pour ruiner la vie normale de chaque famille européenne". Il appelle l'UE à la riposte.

: (3/3) Russia will continue to prioritise efforts to degrade and destroy Ukraine’s anti-ship capability. However, Russia’s targeting processes are highly likely routinely undermined by dated intelligence, poor planning, and a top-down approach to operations.

: (2/3) Russia almost certainly perceives anti-ship missiles as a key threat which is limiting the effectiveness of their Black Sea Fleet. This has significantly undermined the overall invasion plan, as Russia cannot realistically attempt an amphibious assault to seize Odesa.

: (1/3)On 24 July 2022, Russian cruise missiles hit the dock-side in Ukraine’s Odesa Port. The Russian MoD claimed to have hit a Ukrainian warship and a stockpile of anti-ship missiles. There is no indication that such targets were at the location the missiles hit.

: Sur Twitter, le ministère de la Défense britannique conteste la version de la Russie concernant l'attaque de missiles sur Odessa. "Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir touché un navire de guerre ukrainien et un stock de missiles anti-navires. Rien n'indique que de telles cibles étaient à l'endroit où les missiles ont frappé."

: A 9 heures, voici les titres de l'actualité :



Elisabeth Borne demande "l'exemplarité" aux ministres et aux administrations en matière de sobriété énergétique. La Première ministre souhaite mettre en place une série de mesures visant à "réduire la consommation d'énergie et accélérer la sortie des énergies fossiles".





Les débats patinent encore à l'Assemblée. Après une première semaine épique, les discussions se sont à nouveau embourbées sur le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Les députés ne sont pas parvenus à examiner des dispositions clés comme la nationalisation d'EDF.



"Il n'y aura pas d'impôt JO", promet Emmanuel Macron dans une interview accordée à L'Equipe. A deux ans de l'ouverture des JO de Paris, le 26 juillet 2024, le slogan a par ailleurs été dévoilé hier par les organisateurs : "Ouvrons grand les Jeux."



Le géant gazier russe Gazprom a annoncé qu'il va réduire drastiquement les livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Le groupe invoque une raison technique, Berlin ne croit pas à cette explication.



Jour après jour, la longue liste des restrictions s'allonge : la quasi-totalité de la France métropolitaine, 90 départements sur 96, est désormais placée en état d'alerte sécheresse, à des degrés divers.

: "L'unité et la solidarité sont les meilleures armes que nous ayons contre Poutine."



La nouvelle coupe drastique des livraisons de gaz annoncée par Gazprom est "une preuve supplémentaire" que l'Europe doit "réduire sa dépendance dès que possible envers les approvisionnements russes", estime le ministre tchèque de l'Energie, avant une réunion à Bruxelles avec ses homologues des Vingt-Sept.

: Première pierre de ce direct, je vous propose un point sur l'actualité :



Les débats patinent encore à l'Assemblée. Après une première semaine épique, les discussions se sont à nouveau embourbées sur le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. les députés ne sont pas parvenus à examiner des dispositions clés comme la nationalisation d'EDF.



"Il n'y aura pas d'impôt JO", promet Emmanuel Macron dans une interview accordée à L'Equipe. A deux ans de l'ouverture des JO de Paris, le 26 juillet 2024, le slogan a par ailleurs été dévoilé hier par les organisateurs : "Ouvrons grand les Jeux."



Le gouvernement a annoncé mobiliser "des bras supplémentaires" pour vacciner contre la variole du singe, à l'heure où des élus et associations dénoncent le manque de moyens. Un vaccinodrome doit ouvrir à Paris.



Le géant gazier russe Gazprom a annoncé qu'il va réduire drastiquement les livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Le groupe invoque une raison technique, Berlin ne croit pas à cette explication.



Jour après jour, la longue liste des restrictions s'allonge : la quasi-totalité de la France métropolitaine, 90 départements sur 96, est désormais placée en état d'alerte sécheresse, à des degrés divers.