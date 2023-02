Des retraités dans la rue en Chine, un fait rarissime

Ça se passe à Wuhan, cette ville de 11 millions d'habitants dans le centre du pays, d'où on s'en souvient était partie l'épidémie de Covid-19. Pour la deuxième fois en six jours, des retraités y sont descendus dans la rue mercredi 15 février. Rien de comparable avec les énormes manifestations en France : à Wuhan, les rassemblements regroupent seulement quelques centaines de personnes. Mais c'est quand même un événement en soi, vu le contrôle social exercé en Chine : les manifestations sont rarissimes. Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on distingue clairement les protestataires, hommes, femmes, regroupés sous un échangeur aérien, à l'entrée d'un célèbre parc de la ville. Et on aperçoit des agents de sécurité qui cherchent à empêcher la progression du rassemblement. Le 9 février dernier, les manifestants avaient été reçus à la mairie de Wuhan. Pas d’incident, tout cela se déroule dans le calme. Mais la contestation est là : les retraités protestent contre la baisse de l'allocation santé qui leur est versée chaque mois. C'est la conséquence d'une réforme de l'assurance maladie progressivement mise en place depuis deux ans. Et les pouvoirs locaux sont démunis face à la contestation : les caisses sont vides.

Live from #China’s Wuhan: many retirees in the central Chinese city gathered in a large park today to protest against the government’s move to cut subsidies for their health insurance. pic.twitter.com/0s6mX7czWb — William Yang (@WilliamYang120) February 15, 2023

Baisse de l'allocation santé et menace structurelle sur les retraites

Mais le plus inquiétant pour les retraités chinois, ce n'est pas cette allocation santé, c'est l'avenir à moyen terme de leur pension de retraite. C'est un énorme défi pour la Chine, une bombe à retardement démographique, d'une ampleur sans commune mesure avec la situation en Europe Occidentale. C'est simple : la Chine vieillit très rapidement. Elle continue d’abriter un sixième de la population mondiale. Mais elle a perdu 850 000 habitants l'an dernier, un record depuis 60 ans. Le taux de natalité est au plus bas : à peine plus d'un enfant par femme, c'est 1,8 en France. Et comme l'espérance de vie augmente, les actifs vont rapidement devenir insuffisamment nombreux pour financer les retraites. La Chine va perdre trois millions d'actifs par an dans la décennie à venir. Or le système de retraite actuel est à la fois inégalitaire et avantageux. Inégalitaire parce que dans les campagnes, les pensions de retraite sont souvent inexistantes. Et avantageux parce que l'âge officiel de départ à la retraite, pour ceux qui en bénéficient, est de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Donc ce système ne peut pas tenir. Au rythme actuel, il va exploser en vol.

Un vieillissement accéléré

C'est une patate chaude, presque un sujet tabou en Chine. Comme pour l'assurance maladie, le pouvoir chinois commence à réformer, discrètement. Il a ouvert la voie à des retraites complémentaires par capitalisation, dans certaines régions. Mais il pourra difficilement échapper à une réforme plus générale d'allongement de la durée de cotisation. Il est question de l'augmenter d'un à deux mois tous les ans. Socialement, c'est un bâton de dynamite. Mais à l'inverse, une trop forte augmentation du nombre des retraités est tout aussi explosive : elle peut générer de fortes tensions sociales entre générations, si les personnes âgées se retrouvent toutes à la charge des familles. Ces manifestations de Wuhan, bien que modestes par la taille, peuvent donc constituer le signe avant-coureur d’un gros souci pour la Chine.