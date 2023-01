À quel âge peut-on partir à la retraite en Chine et aux États-Unis

Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Plus de 250 manifestations sont organisées en France mardi 31 janvier, en ce jour de nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Si la Première ministre Élisabeth Borne assure que l'âge légal de départ à la retraite fixé par la réforme à 64 ans n'était "plus négociable", le leader de la CFDT, Laurent Berger attend que le gouvernement rouvre le dossier, "renonce aux 64 ans et se mette enfin autour de la table parce qu'il y a un rejet massif de sa réforme." Cette question de l'âge de départ à la retraite dépasse le cadre national et concerne de nombreux pays à travers le monde.

En Chine, un départ à la retraite précoce mais des pensions très faibles

En Chine, les âges de départ à la retraite sont parmi les plus jeunes. Pour un homme, il est établi à 60 ans. Pour les femmes c'est même 50 ans pour celles qui ont par exemple travaillé comme ouvrières dans les usines et 55 ans pour celles qui ont exercé dans le secteur tertiaire. La pénibilité au travail est également récompensée. Les femmes peuvent partir à la retraite à 45 ans et les hommes à 55 ans.

Ces règles datent des années 50 et du début du régime communiste mais aucun gouvernement n'a encore osé toucher à l'âge de le retraite et aucune réforme d'envergure n'a encore été lancée. Néanmoins avec l'arrivée chaque année de millions de nouveaux retraités, la situation n'est aujourd'hui plus tenable. Le niveau des pensions est parfois très bas voire proche de zéro en milieu rural. Beaucoup de retraités chinois ne pourraient pas s'en sortir sans la solidarité familiale.

Aux États-Unis, 40 "credits" nécéssaires pour une retraite de base

L'âge à partir duquel on peut partir à la retraite aux États-Unis est le même qu'en France jusqu'ici, à savoir 62 ans et jusqu'à 70 ans. Mais l'âge pour obtenir sa pension a taux plein dépend de son année de naissance. La durée de cotisation est proportionnelle au salaire de référence qui est calculé sur les 35 meilleures années. Les trimestres s'appellent des "credits". Il faut en avoir au moins 40 pour toucher sa retraite de base alors que la plupart des cadres américains cotisent en plus à des fonds de pension professionnels grâce à leur entreprise.

Aux États-Unis le travail reste un droit même à la retraite et beaucoup de retraités gardent un travail pour améliorer l'ordinaire.