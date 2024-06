Canada : un candidat à Toronto a fait l'unanimité... en obtenant zéro vote

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

"Je suis le véritable candidat de l’unité, tout le monde est d'accord pour ne pas voter pour moi", a-t-il réagi avec humour. Le candidat Félix-Antoine Hamel a fait l'unanimité contre lui lors d'une élection fédérale le 24 juin 2024. Pas un seul bulletin en sa faveur dans ce scrutin majoritaire uninominal à un tour, le naufrage est complet, inédit, et cet habitant de Montréal, un musicien de jazz de 45 ans, entre à jamais dans l’Histoire confédérale de son pays.

Il n'a même pas pu bénéficier de sa propre voix, parce que Félix-Antoine Hamel se présentait à Toronto, mais ne peut pas voter là-bas puisqu’il habite Montréal. C’est d’ailleurs ce genre de paradoxe qu’il a voulu démontrer en se portant candidat. Il fait partie d’un collectif qui milite pour une réforme électorale : "Le but c’est de montrer que vous n’avez pas besoin de vivre quelque part pour y être candidat, il suffit de 100 signatures." Selon lui, c'est "absurde" et "c’est comme ça que notre démocratie fonctionne", dénonce-t-il. "On peut se servir de ces élections partielles pour pointer des problèmes, montrer comment fonctionne le système et ce qui doit changer", explique-t-il.

Dénoncer les limites du processus démocratique

Il n'était pas le seul dans sa démarche, qui a aussi permis de mettre en lumière une autre absurdité, et d’aboutir à un autre record : celui de la plus longue liste de candidats jamais enregistrés pour une élection. Au total, ils étaient 84 à se présenter dans la circonscription de Toronto-St. Paul's. Il n’y a que la démocratie pour permettre ce genre de situation. D’une certaine manière, Félix-Antoine Hamel incarne aussi la période que nous traversons actuellement. Cette candidature porte au moins deux autres messages : le devoir de s’engager en tant que citoyen - c’est la conscience politique - et de le faire en sachant que l’essentiel est de participer - c’est l’esprit l’olympique.