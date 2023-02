La disparition des insectes, une catastrophe naturelle contre laquelle on peut agir

Emma Haziza revient chaque samedi sur une actualité autour du climat, de l’environnement, et propose des solutions. Samedi 25 février, la disparition des insectes.

Les beaux jours approchent, accompagnés de l'arrivée des insectes. Malheureusement, ils sont de plus en plus rares, à cause des pesticides. Dans "Un degré de conscience", Emma Haziza, experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique, revient sur cette catastrophe naturelle.

On constate une chute de 70 à 80% des insectes sur les trois dernières décennies, selon des études. La faute à l'agriculture et aux pesticides. Le développement de nos villes est aussi une cause de ce déclin, à cause de la pollution lumineuse. Le changement climatique y est aussi pour beaucoup, avec un accroissement des moustiques tigres et des guêpes.

Comment peut-on agir ? Créer des habitats favorables dans nos jardins pour permettre aux oiseaux et aux pollinisateurs de revenir. Et sensibiliser les enfants sur l'importance des insectes.