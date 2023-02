Ukraine, une jeunesse dans la guerre : rester pour servir (3/5)

Dès le début de l’invasion russe, l’Ukraine s’est mobilisée presque instantanément. De nombreux hommes se sont engagés comme réservistes pour combattre aux côtés des militaires. D'autres se sont mobilisés dans les associations.

"Le 24 février, lorsque la guerre a commencé, mon ami et moi étions à Kyiv. Et dès ce moment-là, nous avons compris que nous ne voulions pas quitter la ville." Kirillo est devenu militaire le 26 février 2022, deux jours après le début de l’invasion russe. "Nous savions qu'il faudrait résister, et le 26 nous avons rejoint les Forces armées ukrainiennes", raconte le jeune homme de 21 ans.

En quelques jours, l’Ukraine s’est mobilisée presque instantanément. De nombreux hommes se sont engagés comme réservistes pour combattre aux côtés des militaires. Au total, près de 250 000 soldats ukrainiens se relaient au front. Une mobilisation patriotique règne dans le pays. Celles et ceux, qui pouvaient quitter le pays mais qui ont fait le choix de rester témoignent de leur besoin d'être auprès des leurs.

“Ukraine, une jeunesse dans la guerre", un podcast franceinfo de Franck Ballanger et Thomas Sellin, à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.

