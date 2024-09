"Les portes de Gaza", le récit d'une famille survivante des attaques du 7 octobre, et le retour de Manu Chao

Dans Tout Public du vendredi 20 septembre, Amir Tibon parle de son récit du conflit israélo-palestinien et de l'attaque du Hamas du 7 octobre, et l'illustrateur Gaston, auteur de la BD "De la Mano à Manu Chao" sur la vie du chanteur franco-espagnol et son nouvel album "Viva Tu".

Alors que le conflit dans le Proche-Orient entre dans une nouvelle phase, que le front nord avec le Hezbollah semble être la priorité du moment pour Israël, le livre Les portes de Gaza d’Amir Tibon est un document précieux pour comprendre l’évolution de la situation dans la région depuis l’attaque du mouvement islamiste du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

Lorsque les attaques du Hamas ont lieu, l’auteur et sa famille, habitants du kibboutz de Nahal Oz, font partis des premiers touchés. Alors qu’ils sont déjà habitués aux alertes de tirs de missiles, ils comprennent en cette journée du 7 octobre que des terroristes du Hamas ont envahi leur communauté, et que cette journée sera différente de toutes les autres qu’ils ont connues. Amir Tibon revient sur les événements récents entre Israël et le Hezbollah, sur la question du sionisme, la légitimité militaire de la riposte d’Israël face au Hamas à Gaza, et la posture de Nétanyahou quant à la libération des otage israéliens.

"Nous nous attendions à une escalade, à un conflit avec le Hezbollah. Au lendemain de l’attaque du Hamas. (…) Le conflit se réchauffait de plus en plus, graduellement." Amir Tibon franceinfo

Manu Chao : le retour d'une superstar discrète

Manu Chao, emblème de l’altermondialisme, de plus en plus en retrait ces dernières années, sort après 15 ans son cinquième album Viva Tu. Le dessinateur Gaston, auteur de la bande-dessinée De La Mano à Manu Chao, a eu l’occasion d'être le compagnon de route de la star lors de sa modeste tournée pendant l’été 2023. À l’instar du concert que le chanteur a donné à Vitry-sur-Seine mardi 17 septembre 2024, il préfère désormais des concerts acoustiques, avec une scénographie sobre, plutôt que des "grands stades grandioses" et une équipe technique démesurée, nous raconte Gaston, qui le suit depuis des années. Des concerts qui brassent toutes les générations, et un public qui en dit long sur l’évolution du chanteur et de sa carrière : "Il y a [un public de] 40, 60 ans, c'est un peu le cœur. (…) Il y a du 20, 30 ans, il y a plein de petits hippies nouvelle génération qui arrivent et qui découvrent. Mais une chose qui est marrante, c'est qu'avant Manu passait pour un punk de la scène alternative. Aujourd'hui, c'est un hippie de la scène altermondialiste."

Un artiste libre et secret, que la bande-dessinée de Gaston cherche à dépeindre aussi fidèlement que possible.

Une émission avec la participation de Yann Bertrand, journaliste au service culture de franceinfo.