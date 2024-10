Le prix Nobel de littérature 2024, la mini-série "Une Amie dévouée" et les compositeurs de la bande originale du film "Emilia Perez"

Dans "Tout Public" du jeudi 10 octobre 2024, le prix Nobel de littérature décernée à la Sud-Coréenne Han Kang, Laure Calamy pour son rôle dans la mini-série "Une Amie dévouée", et les compositeurs des musiques du film "Emilia Perez", Clément Ducol et Camille"

Le jury du prix Nobel de littérature a décidé de récompenser cette année l’autrice sud-coréenne Han Kang. À cette occasion, "Tout Public" a échangé avec son éditeur français, Joachim Schnerf, de chez Grasset. A l’annonce du prix, "la maison a complètement explosé de joie", raconte-t-il. Pour lui, la force de l’œuvre de Han Kang réside dans le fait "qu’elle arrive à faire des allers-retours entre l'infime, le petit sentiment, le détail, et l'histoire plus générale, l'histoire mondiale ou celle, nationale, de la Corée du Sud."

Avec ce prix Nobel, l’ambition de l’éditeur se porte maintenant sur le fait de continuer à traduire l’œuvre de Han Kang, qui l'est peu en français. "On va progressivement continuer à traduire son œuvre, et passée, et future, parce qu'elle est en train de terminer un nouveau roman", nous confie l’éditeur, en anticipant toutes les sollicitations à venir qui pourraient lui faire prendre du retard sur l’écriture. Ce prix Nobel est à l’image de l’intérêt croissant pour la culture sud-coréenne de la part des Occidentaux, qui ont un "appétit de plus en plus grand pour cette littérature et cette culture-là", estime Joachim Schnerf.

Laure Calamy pour son rôle de mythomane dans Une amie dévouée

Laure Calamy incarne dans la mini-série Une Amie dévouée Florence M. (Chris dans la série), la fausse victime des attaques du Bataclan, condamnée à quatre ans et demi de prison. La série est adaptée du livre La Mythomane du Bataclan du journaliste Alexandre Kauffmann. L’actrice compare le personnage qu’elle incarne au Joker, personnage monstrueux et attachant à la fois. "On est attiré par elle et en même temps, on en a horreur", explique-t-elle.

Une série dérangeante, et qui permet de mieux comprendre les mécanismes des individus mythomanes. "Ils sont extrêmement puissants, partage Laure Calamy. Ils ont une force d'empathie extrêmement grande parce qu’eux-mêmes souffrent de quelque chose, ils se sentent victimes de quelque chose. [Pour toutes ces raisons,] ils sont très forts pour parler de ces choses qu'ils n'ont pas vécues."

Une Amie dévouée, série en quatre épisodes à retrouver sur la plateforme Max (ex-HBO Max).

Les musiques lyriques et entraînantes du film "Emilia Perez" de Jacques Audiard

La comédie musicale Emilia Perez ne serait évidemment rien sans sa bande originale. C'est d'ailleurs de cette manière que le film a été réfléchi par Jacques Audiard lui-même, comme l'explique au micro de "Tout Public" Clément Ducol, co-compositeur avec la chanteuse Camille de la musique du film. Il se souvient du début de leur travail sur le film, début 2019. "On n'avait pas de scénario, (…) et Jacques Audiard voulait que le scénario se construise vraiment en chanson, en musique", raconte Clément Ducol.

"On était très libre de s'imprégner de cette histoire et d'être le plus juste et le plus honnête possible." Clément Ducol franceinfo

Alors que le film Emilia Perez connaît un grand succès (récompensé aux festivals de Cannes et de Toronto), et que le musicien et la chanteuse sont sur le point de s'envoler pour les États-Unis pour faire campagne pour les Oscars, les deux artistes expriment leur enthousiasme à l’idée de continuer à parler du film, et de la bande originale en particulier. "Elle nous suivra toujours…" assure la chanteuse Camille.

L'album de la bande originale d'Emilia Perez sortira le 13 novembre 2024. En attendant, les cinq premiers morceaux sont déjà disponibles à l'écoute sur les plateformes.

