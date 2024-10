La disparition de l'acteur et réalisateur Michel Blanc

Dans "Tout Public" du vendredi 4 octobre 2024, retour sur la carrière remarquable de l'acteur et réalisateur Michel Blanc.

Il nous a fait rire tout en sachant diversifier ses rôles, allant de la comédie aux rôles dramatiques, et donnant sa préférence au cinéma d’auteur. Le succès de Michel Blanc ne s’arrête pas à ses talents de comédien, puisqu’il passera aussi derrière la caméra et fera carrière comme réalisateur, en parallèle de celle d’acteur.

Le reporter de franceinfo Boris Loumagne a parcouru Paris sur les traces de Michel Blanc, d’abord au théâtre du Splendid, où il a échangé avec l’administratice du théâtre qui lui a partagé ses derniers souvenirs du cinéaste. C’était il y a six mois, et il était venu fêter les 50 ans de la troupe, moment immortalisé par une photo de Paris Match, aux côtés de Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko et toute la bande.

Notre reporter est aussi allé voir les passants, qui lui ont tous témoigné leur émotion à la nouvelle de la mort de l’acteur. Bien qu’ils se souviennent de lui d'abord pour ses rôles dans des comédies cultes comme les Bronzés, ils se rappellent également des rôles plus dramatiques que Michel Blanc a incarné à l'écran, comme dans Tenue de Soirée de Bernard Blier, ou Monsieur Hire de Patrice Leconte.

Le César de Michel Blanc

L'unique César que recevra Michel Blanc sera pour son second rôle dans L'Exercice de l'État, où il incarne un directeur de cabinet ministériel froid et méthodique. Le réalisateur Pierre Shoeler qui l'a dirigé sur ce film était au micro de "Tout Public" en mémoire du grand homme de cinéma qu'était Michel Blanc. Lors d'une de ses premières rencontres avec Michel Blanc pour discuter du rôle, Pierre Shoeller se rappelle : "Je me suis retrouvé dans une situation idéale où un comédien avait envie d'un rôle avant même que le projet se présente." Une symbiose qui a continué tout au long du tournage...

"Pour lui, [jouer] c'était comme une scène d'opéra sans musique. (...) Il avait un sens du rythme, un sens du jeu, qui était assez extraordinaire." Pierre Shoeller franceinfo

L'ami de Michel Blanc et compositeur Éric Tanguy confirme cette "influence dans sa vie et dans son travail" qu'avait la musique classique sur l'acteur. "Michel était un passionné absolu de musique classique, un adorateur de Mozart, Chopin, Brahms, Rameau… je peux en citer pleins d'autres." "C'était un pianiste excellent", ajoute-t-il. C'est tout naturellement qu'Éric Tanguy lui propose alors de lui composer un concerto, qui permet à Michel Blanc de réaliser son rêve : réciter un texte sur sène avec un orchestre. Accomplissement qu'Éric Tanguy admet "modestement, [avoir été] très heureux [de] lui apporter."

Un hommage sera rendu à Michel Blanc dans "Les Trésors de la musique" sur France Musique ce vendredi 4 octobre 2024 à 22h30.

Une émission avec la participation de Boris Loumagne, reporter à franceinfo, et Thierry Firorile et Matteu Maestracci, journalistes au service culture de franceinfo.