PODCAST. Reporters de guerre, élection en Russie et petites disputes entre amis : l'actu à hauteur d'enfant

Reporters de guerre, élection en Russie et petites disputes entre amis : l'actu à hauteur d'enfant

Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine

Salut l'info ! Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine Toutes les semaines

L'élection du président russe, raconter la guerre quand on est journaliste et des conseils pour gérer les disputes entre amis : c'est le programme du nouvel épisode de "Salut l'info !"

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues ! Pour co-présenter l'épisode de la semaine, on écoute Aristide, 8 ans, qui vit près de Tours.

Début du ramadan pour les musulmans

Du 15 au 17 mars, c'est l'élection présidentielle en Russie. Mais il y a peu de doutes sur le résultat du scrutin. La présentatrice Estelle explique pourquoi aux auditeurs.

Lundi 11 mars, c'était le début du ramadan, un mois très important pour les musulmans. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi font-ils un jeûne pendant cette période ? Réponses dans cet épisode.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le quart d'heure actu du 15 mars 2024. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Le quart d'heure actu du 15 mars écouter

Comment raconter la guerre en Ukraine ?

Du 18 au 23 mars, c'est la Semaine de la presse et des médias dans l'école. À cette occasion, notre journaliste Pauline donne la parole à deux reporters de franceinfo : Agathe et Boris. Ils ont couvert la guerre en Ukraine depuis que le pays a été attaqué par la Russie, il y a deux. Ils répondent aux questions de nos auditeurs, journalistes d'un jour.

Enfin, l'équipe de "Salut l'info !" donne rendez-vous à tous les professeurs et leurs élèves le mardi 19 mars pour un nouveau webinaire du programme "J'apprends l'info", un dispositif d'éducation aux médias de franceinfo et Bayard Jeunesse. Quiz, interview d'une journaliste télé… Les élèves découvriront en direct et en vidéo les coulisses des médias grâce au webinaire "Dans la peau d'un journaliste".

Des conseils pour mieux vivre les disputes

Dans notre rubrique "On se dit tout", Maria nous demande de l'aide pour mieux vivre ses disputes avec ses amis. Avec l'aide d'une psychologue, l'émission lui donne des solutions.

On ouvre aussi le répondeur à blagues pour écouter trois devinettes laissées par nos auditeurs au 01 47 79 40 00. Enfin, dans le Club Salut l'info !, Aristide nous parle d'un artiste qu'il adore, Soprano.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :



Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Thomas Coudreuse au mixage