Le conflit au Soudan, le XV de France féminin et un mini-potager dans ton jardin : l'actu à hauteur d'enfant

Les affrontements au Soudan, les Bleues en finale du tournoi des Six-Nations et des conseils pour faire son mini-potager : c’est le programme de cette semaine pour "Salut l'info !"

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" décrypte l'actualité à hauteur d'enfants, un programme réalisé par la radio franceinfo et le magazine Astrapi. Une émission co-présentée avec l'aide d'un ou une jeune auditrice de l'émission.

L'actualité nous emmène cette semaine au Soudan, où de violents affrontements opposent l'armée régulière et forces rebelles. La France a évacué 538 personnes dont 214 Français en assurant plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Sur place, la situation reste très difficile pour les Soudanais. On en parle en détails dans cet épisode.

Le rugby féminin à l'honneur !

Au programme aussi : la finale du tournoi des Six-Nations féminin, qui oppose samedi 29 avril l'Angleterre à la France. Les Bleues peuvent espérer faire le grand chlem et on en parle beaucoup ! Le record d'affluence pour un match de rugby féminin est battu : 55 000 billets ont été vendus pour cette finale !

Enfin, on parle de l'exposition Harry Potter, visible en ce moment et jusqu'en octobre prochain au Parc des Expositions à Paris. Une exposition interactive où on peut apprendre à jeter un sort, s'installer dans la grande salle de Poudlard, ou encore préparer sa propre potion. On peut même voir les costumes et les décors des films !

Dans cet épisode, Rémi d'Astrapi te propose une super activité : fabriquer un petit potager portable. Car c'est toujours super important et super pratique d’avoir toujours sous la main quelques bonnes herbes aromatiques qu’on met dans les plats pour leur donner du goût, en cas de besoin.

Le Quart d’heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s’informer

Le Quart d'heure actu du 28 avril. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Des astuces contre la nausée en voiture

Que faire quand on est sujet à la nausée en voiture ? C'est la question posée cette semaine par une jeune auditrice. Avec l'aide de la psychologue Nadège Larcher, l'émission lui donne des conseils pour mieux vivre ce problème.

L'émission "Salut l'info !" est à l'écoute des émotions des enfants… mais aussi de leurs meilleures blagues, laissées sur le répondeur de l'émission au 01 47 79 40 00. Enfin dans le "Club Salut l'info !" réservé aux auditeurs de l'émission, on découvre les goûts et les couleurs de notre invitée de la semaine, Lisa, 8 ans.

Bonne écoute !

