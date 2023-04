Une grande exposition dédiée à Harry Potter ouvre ses portes au Parc des expositions de Paris, vendredi 21 avril. C’est l’occasion de se replonger dans l’univers de la saga.

C’est l’événement pour tous les fans de l’apprenti sorcier. 5 000 personnes sont attendues, vendredi 21 avril, au Parc des expositions de Paris. La foule était impatiente de se replonger dans l’univers d’Harry Potter. "On va en avoir plein la vue, je pense", s’émerveille une femme. Au cœur de Paris, une porte vers la magie vient de s’ouvrir. Bienvenue à Poudlard, l’école des sorciers. L’immersion est totale. Il est possible de s’installer à la même table que les élèves et d’élaborer sa propre potion.

"Les décors sont réalistes"

L’exposition est interactive. Les fans du petit sorcier britannique sont conquis. "Les décors sont réalistes. (…) On a l’impression d’être un personnage de l’histoire", se réjouit un garçon. Un autre complète : "J’ai toujours voulu vivre dans ce monde-là. (…) J’ai l’impression que c’est vrai." Les accessoires emblématiques de la saga sont exposés. On se fait ensorceler à nouveau par cet univers fantastique. L’exposition a déjà conquis plus d’un million de visiteurs dans le monde, elle affiche complet jusqu’en mai à Paris. La magie se prolongera jusqu’en octobre.