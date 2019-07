Prenez soin de vous. Prenez un bain de nature

Deux papillons volent au-dessus d'une fleur en Allemagne. (SILAS STEIN / DPA)

Réveillez la nature qui est en vous. C'est la promesse du numéro d'été du Monde Sens et Santé en partenariat avec France Info, avec à la clé de nombreuses idées d'expériences pour se reconnecter à la nature. Nous avons déjà parlé ici des bienfaits de la nature pour la santé.

L'objectif de votre été pourrait donc être de vous offrir un bain de nature. Les médecins généralistes le prescrivent au Japon. Et en Ecosse, depuis l'automne dernier, les patients des Shetland atteints de diabète, de troubles cardio-vasculaires ou de dépression sont invités à observer les oiseaux, à découvrir les plantes, à jardiner ou encore à chercher des coquillages sur les plages.

Être attentif à la nature réduit le stress

Marcher les pieds dans l'eau. Mettre les mains dans la terre. Ces activités sont également idéales pour booster nos défenses immunitaires, pour prévenir les troubles ORL et dermatologiques et pour lutter contre l'apparition des allergies. Une personne sur trois est touchée en France, et s'exposer dès le plus jeune âge à la nature permet d'augmenter la réponse immunitaire.

Alors soyez attentifs à ce qui vous entoure, que ce soit à la campagne, au bord de la mer, en forêt ou à la montagne. Prenez le temps d'écouter les oiseaux, par exemple, idéal pour diminuer la production de cortisol, l'hormone du stress. Essayez de reconnaître leur chant, comme les différents instruments d'un concert symphonique. Cet exercice va vous permettre de stopper vos pensées ruminantes et de vous connecter au moment présent.

Vous pouvez aussi tester la méditation en pleine nature. Il vous sera plus facile de rester concentré que dans le silence. Laissez vos oreilles percevoir le bruit du vent dans les branches, le ressac des vagues, les abeilles qui butinent. Observez les insectes. Le vol d'une mouche, les déambulations d'un scarabée, la course d'un lézard. Cet état contemplatif sera propice au calme et à la relaxation.

Capter l'énergie du sol en marchant pieds nus

Et si vous partez en vacances avec vos enfants, un conseil : laissez-les explorer et s'amuser avec ce qu'ils ramassent. Qui n'a jamais cuisiné une soupe de cailloux à la boue ? Laissez leur imagination s'égailler. Pourquoi ne pas dessiner ensemble un mandala avec des coquillages, du sable et des algues ?

Inventez-leur une chasse au trésor. Poursuivez l'aventure avec une nuit à la belle étoile et le lendemain, retrouvez le plaisir simple de marcher pieds nus dans la rosée du matin. Il y a plus de 7 200 terminaisons sous nos pieds, un véritable massage gratuit pour capter l'énergie de la nature.