Prenez soin de vous. Prémunissez-vous de la canicule

Prenez soin de vous, profitez de ces fortes chaleurs pour prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Voilà comment voir le positif dans une période difficile, c'est le conseil du docteur Frédéric Saldmann, auteur de Vital ! Votre bible santé, aux éditions Albin Michel.

Le docteur y voit l'occasion idéale de manger plus de fruits, plus de légumes, et par conséquent plus de vitamines et de fibres. Il est temps d'oublier les repas lourds, chargés en viande, en gras et en sucre. Digérer demande de l'énergie et échauffe votre corps alors ce n'est pas la peine d'en rajouter en ce moment.

Optez donc pour une alimentation légère à base de tomates, de concombre ou de melon qui sont des fruits et légumes de saison, riches en eau. Et pour varier les plaisirs et ne pas faire d'overdose de crudités, optez pour les soupes froides, de type gaspachos, un régal. Vous pouvez également faire cuire vos aliments à la vapeur. Cependant, attention à la chaîne du froid. Sortez les aliments juste avant de passer à table et ne laissez pas traîner les assiettes en plein soleil car les germes adorent la chaleur et les risques d'infections alimentaires sont multipliés.

Un litre et demi d'eau par jour

En ce qui concerne la boisson, n'espérez pas vous désaltérer avec une bière bien fraîche. Vous aurez la sensation, mais pas l'effet car l'alcool déshydrate. Buvez donc plutôt de l'eau, plate ou gazeuse et au moins un litre et demi par jour. Par contre, ne la consommez pas glacée sinon votre cerveau va croire que la température a baissé. Il faut idéalement boire de l'eau entre 12 et 14 degrés.

Quant à la douche, il n'est pas recommandé de la prendre glacée mais fraîche, le soir, afin de s'endormir plus facilement. Effectivement, pour trouver plus vite le sommeil, la température de votre corps doit baisser d'un ou deux degrés. Le docteur Saldmann suggère même de mettre votre taie d'oreiller au réfrigérateur ou de vous passer un gant de toilette frais sur la nuque.

Si vous êtes un adepte du ventilateur, ne le positionnez pas à votre chevet, au risque de dessécher les muqueuses de votre nez. Enfin, aérez avant de vous coucher et fermez rideaux et volets, le matin, pour préserver la pièce de la chaleur.

Comment s'habiller ?

Au niveau de la garde-robe, évitez les matières synthétiques, qui font transpirer. Optez plutôt pour des vêtements en coton ou en lin, de préférence amples et longs pour vous protéger du soleil et pour créer une micro-circulation d'air entre le tissu et votre peau.

Vous serez également plus à l'aise pour vous déplacer. Idéalement en transports en commun, ou bien à pied, en marchant lentement et, si possible, à l'ombre. Du côté du sport, vous pouvez pratiquer de la gym douce chez vous, sans forcer, mais il vous est tout de même conseillé d'attendre la fin de la canicule pour les activités plus intenses.