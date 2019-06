Prenez soin de vous. Hydratez-vous

Il faut boire de l'eau par grandes chaleurs. (MAXPPP)

Nous faisons de plus en plus attention à ce que nous mangeons. Beaucoup moins à ce que nous buvons. Avec le retour des beaux jours et des grandes chaleurs, il est important de rappeler qu'il faut boire régulièrement par petites gorgées tout au long de la journée, surtout si les températures dépassent les 30 degrés.

Bannissez les sodas, et autres boissons sucrées. Buvez de l'eau, la seule boisson qui désaltère vraiment. Et n'attendez pas d'avoir soif. Nous devons boire entre un litres et demi et deux litres d'eau par jour, pour compenser ce que nous éliminons. Mais une part importante doit venir de notre alimentation. D'ailleurs naturellement, nous avons tendance à manger plus de fruits et de légumes l'été quand il fait chaud. Les concombres, radis, courgettes, fenouil, tomates et autres salades vertes contiennent tous plus de 90% d'eau. Idem pour les fraises, le melon, ou encore les pamplemousses. Une bonne astuce pour savoir si vous êtes en train de vous désydrater. Appuyez votre doigt sur le dos de votre main. La trace blanche doit disparaître en une seconde à peine.

Du concombre à la place des glaçons

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de glaçons, l'idéal est de boire de l'eau tiède, entre 12 et 14 degrés. Si vous buvez trop froid, l'organisme va devoir dépenser beaucoup d'énergie pour se maintenir à 37°C. Même chose si vous buvez chaud. Vous allez transpirer plus et accélérer la désydratation. Pour garder une impression de fraîcheur, glissez des rondelle de concombre dans votre carafe d'eau.

Jacques Dechance, consultant en prévention santé, conseille aussi le matin un grand verre d'eau avec quelques gouttes de citron et un peu de canelle. Vous pouvez ajouter un peu de gingembre rapé ou en poudre ou du curcuma aussi. Amusez-vous avec les épices. Elles ont plein de qualités sans aucune calorie. En fin de repas, à la place de votre café, tester le mélange mélisse menthe en tisane, moins irritant et qui permet de mieux digérer. Vous pouvez aussi goûter le jus de grenade avec quelques feuilles de menthe. Idéalement, vous le faites maison avec un extracteur de jus. C'est le seul jus, selon Jacques Dechance qui ne va pas déclencher de pic d'insuline, qui favorise le surpoids. Le thé matcha et le roiboos ont aussi des propriétés intéressantes. Anti-oxydantes et drainantes.