Prenez soin de vous. Buvez de l'eau

Boire de l'eau est salutaire. (MAXPPP)

Une étude publiée mi-mai dans le Journal de l'académie américaine de médecine montre le succès de la taxe soda aux Etats-Unis, avec une baisse de 38% des ventes de boissons sucrées à Philadelphie. L'occasion de vous rappeler les nombreuses vertus de... l'eau.

Notre corps est constitué aux deux tiers d’eau, et si nous pouvons vivre sans nourriture pendant plusieurs semaines, nous ne pouvons survivre sans eau plus de cinq jours. C’est donc le seul liquide indispensable à la vie. Pas tant pour ce qu’elle nous apporte, que pour ce qu’elle emporte. L’eau permet la circulation et l’élimination des toxines. On en perd deux litres et demi par jour. Il est donc essentiel de boire régulièrement tout au long de la journée.

Comment choisir son eau ?

Figurez-vous que l’eau parfaite existe. En 1948 un ingénieur hydrologue français, Louis-Claude Vincent, a établi un lien direct entre le taux de mortalité et la qualité de l’eau. Il y a trois critères à prendre en compte :

- Le pH. L’eau doit être légèrement acide, avec un pH entre 6,5 et 7,2 notamment pour faciliter la digestion.

- Son potentiel d'oxydo-réduction. L'eau ne pas être trop oxydée, pour ne pas accélérer le vieillissement des cellules.

- Son résidu à sec. L'eau ne doit pas être trop minéralisée (avec un résidu sec inférieur à 300mg), optez plutôt pour des eaux de source que des eaux minérales.

Problème, cette eau parfaite ne coule que de trois sources en France, selon l'état des lieux établi par Jacques Dechance, consultant en prévention santé : l’eau de Montcalm en Ariège, l’eau de Roucous et la Rosée de la reine. Elles sont vendues en grande surface ou en magasin bio. Mais si vous avez décidé de ne plus acheter de bouteille pour réduire vos emballages et consommer moins de plastique, sachez que "l'eau du robinet n'est pas du tout adaptée à notre corps", selon Jacques Dechance. "Les bactéries et les virus sont filtrés, mais il reste des résidus médicamenteux, des hormones, et autres pesticides. Sans parler des métaux lourds, arsenic et mercure, via les tuyaux parfois mal entretenus. Ni du chlore rajouté, qui favorise l’oxydation des cellules".

Les différents systèmes de filtration

Les carafes à filtre ne sont pas la panacée, puisqu'elles laissent aussi passer de nombreux résidus et doivent être parfaitement entretenues pour ne pas devenir de véritables nids à microbes. Jacques Dechance conseille les systèmes à osmose inverse, développés par la Nasa pour recycler l’eau consommée par les astronautes. Un système également recommandé par l’OMS, l’organisation mondiale de la santé, mais assez onéreux.

A minima, investissez dans une carafe en verre, remplissez-là au robinet. Laissez décanter une heure avec quelques gouttes de citron. Et avant de boire, vous faites tourner votre verre comme si vous dégustiez un grand vin, pour régénérer et dynamiser l'eau.