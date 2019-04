Prenez soin de vous. Cuisinez avec vos enfants

Une fille et un garçon cuisinent avec leur père. (MAXPPP)

Comment remettre du sens dans nos assiettes ? C’est la question que nous posons tous les jeudis depuis trois semaines avec le magazine Sens et Santé du journal Le Monde, en partenariat avec franceinfo. Découvrons de nouvelles recettes pour cuisiner sain et écolo avec nos enfants.

Profitez de ces vacances de Pâques pour changer quelques-unes de vos habitudes alimentaires. Et pour être sûr qu’elles soient adoptées à table, partagez ces expériences avec vos enfants. C’est ce que fait Louise Browaeys, ingénieure agronome très engagée dans les questions écologiques et de nutrition, et experte pour Sens et Santé. Chaque jour, elle installe son fils de trois ans à côté d’elle dans la cuisine et le laisse jouer avec un bol de riz ou de lentilles. Avec une petite planche et un couteau à beurre, il s’amuse aussi à couper des légumes mous, comme des courgettes. Quand il n’aide pas sa mère à ramasser les herbes aromatiques de leur petit potager. Résultat : à table, l’enfant mange de tout sans faire d’histoire.

Remplacer la viande par des légumineuses

Louise Browaeys a alors poussé l’expérience plus loin et a commencé à réduire la viande pour proposer à la place des légumineuses. Elle en a toujours qui trempent dans sa cuisine, un, deux, trois jours, prêtes à cuisiner selon ses envies. Elle apprécie particulièrement les dhals indiens : des lentilles cuites façon risotto, qu’elle sert avec du riz et des carottes râpées. Elle aime aussi varier les céréales, de l'épeautre au millet en passant par le quinoa. Sans oublier les matières grasses végétales. Soyez curieux. Il n’y a pas que l’huile d’olive. Testez aussi l’huile de colza ou de cameline. Vous pouvez aussi ajouter des graines de sésame.

Si vous n’avez pas ces ingrédients dans vos placards, Louise Browaeys propose dix indispensables dans le magazine Sens et Santé, actuellement en kiosque : du miso pour remplacer le sel aux amandes pour le goûter en passant par les flocons d’avoine à laisser glonfler toute la nuit dans du lait pour le porridge du matin. Son astuce : ne cherchez pas à tout acheter d’un coup. Testez plutôt un nouveau produit par semaine. Et acceptez certains échecs culinaires. Ils font partie de la conversion vers une alimentation plus saine et plus écologique.