Planète Sport. La croisade de LeBron James contre Donald Trump

LeBron James (au centre) et ses coéquipiés des Los Angeles Lakers, posant un genou à terre, lors du match de reprise de la NBA, le 30 juillet 2020. (ERIK S. LESSER / EPA)

Les engagements sociétaux et politiques de LeBron James sont connus et assumés. En témoigne cette récente passe d'armes avec Donald Trump, au début du mois d'août 2020. Le président des États-Unis regrette que les joueurs de NBA mettent un genou à terre pendant l'hymne national pour dénoncer les injustices raciales et précise qu'il éteint sa télévision.

King James balaye la critique : "Je ne pense pas que la communauté du basket soit triste de perdre un tel téléspectateur. La NBA va continuer sans qu'il nous regarde. Je crois que je peux parler au nom de tous ceux qui aiment le basket, on se fiche éperdument qu'il soit ou non devant sa télévision."

Ce que veut avant tout la star des Los Angeles Lakers pour cette présidentielle, c'est promouvoir le vote des électeurs noirs américains. Les inciter à s'inscrire sur les listes électorales, à se rendre massivement aux urnes. Pour cela, il a notamment lancé début juin, avec d'autres sportifs et personnalités, l'association More than a vote, "plus qu'un vote". Mais peut-il réellement influencer le résultat de la présidentielle ?

Nicolas Martin-Breteau, maître de conférences à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire des États-Unis, pense que le basketteur pourrait avoir un impact sur cette élection. "LeBron James est un personnage très intéressant parce qu'il est originaire de l'Ohio. Et c'est un swing states : un État qui peut basculer d'un côté ou de l'autre lors de l'élection, décrit le chercheur. S'il peut avoir une influence dans cet État, au niveau national, c'est beaucoup moins certain, dans la mesure où LeBron James ne convertira que les convertis."

Il a, non seulement dans la communauté africaine américaine mais aussi au-delà, une aura sportive et une aura politique particulière. Il pourrait faire pencher la balance du côté démocrate dans l'Ohio. Nicolas Martin-Breteau à franceinfo

Principal terrain de ses prises de position les réseaux sociaux. LeBron James est suivi par plus de 136 millions de personnes, et ses opposants le prennent au sérieux. "Les commentateurs de droite, à la télévision américaine, ne s'y sont pas trompés et l'attaquent avec des propos ouvertement racistes, indique Nicolas Martin-Breteau. LeBron James est perçu comme l'une des personnalités les plus dangereuses pour la campagne à venir. Et avec d'autres sportifs noirs américains, il est devenu la cible de critiques violentes."

Mais quel que soit le résultat de cette présidentielle en novembre, le basketteur continuera à s'impliquer pour davantage de justice. Lui qui finance par exemple, au travers de sa fondation, les études universitaires de lycéens issus de quartiers défavorisés.