Planète influenceurs. Haneen Hossam, la tik-tokeuse égyptienne contre laquelle s'acharne la justice de son pays

Chaque jour, franceinfo vous présente une femme ou un homme qui s’engage et met sa notoriété numérique au service d’une cause. Aujourd'hui, Haneen Hossam, une tik-tokeuse égyptienne aux prises avec une justice conservatrice et misogyne.